A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 39 anos, com mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª vara criminal de Cassilândia do estado do Mato Grosso do Sul, durante abordagem de rotina na região norte de Palmas, no domingo, 30.

Segundo a corporação, a equipe do 1º Batalhão patrulhava pela quadra 305 norte quando viram o homem em atitude suspeita, e então fizeram a abordagem.

A polícia não encontrou nenhum objeto ilícito com o suspeito, porém após consulta aos dados pessoais, os militares localizaram um mandado de prisão em desfavor do homem. A equipe o conduziu para a central de flagrantes.