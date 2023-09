Um dupla de jovens de 18 e 22 anos foram presos por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas. Eles estavam no centro da capital, nas proximidades da quadra 103 Norte, onde foram flagrados por militares dentro de um Fiat Uno com armas e drogas.

De acordo com a corporação, os policiais localizaram o veículo assim que receberam a informação das ações criminosas no norte da capital e efetuaram a abordagem no veículo com as mesmas características neste sábado, 9.

Dentro do carro os suspeitos estavam com uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .22, dois smartphones, nove gramas de maconha, duas maletas com materiais eletrônicos, duas armas brancas (faca e facão) e dinheiro, conforme divulgado pela Polícia Militar.

A dupla acabou presa por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes e todos os meteiriais apreendidos.