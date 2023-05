Dois jovens, um deles de 21 anos e outro de 22 foram presos pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) pela avenida NS-04 com a LO-21, próximo à quadra 806 sul, na capital.

De acordo com a corporação, policiais viram dois suspeitos que transitavam em uma moto Honda CG 160, de cor vermelha, com um volume na cintura do garupa que aparentava ser uma arma de fogo.

Os suspeitos tentaram fugir e desfazer de um objeto quando viram a viatura.

Durante a abordagem os militares encontraram no bolso do garupa, um pacote com diversas porções de cocaína. Na carteira do piloto da motocicleta, os policiais encontraram dois papelotes da mesma substância.

Ainda segundo a PM, foram apreendidos dois celulares, R$ 60 em espécie, e um pacote com porções de entorpecentes que pesava 108 gramas.

Os policiais conduziram os dois jovens e o material à Delegacia de Polícia Civil.