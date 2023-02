A Polícia Civil anunciou nesta terça-feira, 14, a prisão de dois suspeitos de assassinar o empresário Nilton Alcântara Neves, aos 60 anos, no dia 25 de janeiro de 2022, em um posto de combustível na quadra 712 sul, em Palmas, que era de propriedade dele

De acordo com a polícia, além da prisão dos suspeitos do crime, na cidade Cuiabá (MT), foram cumpridos 11 mandados de busca, sete também na capital mato-grossense, dois na cidade de Ribeirão Preto (SP), um na cidade de Rondon do Pará (PA) e um em Palmas.

Os suspeitos serão recambiados em uma aeronave da Polícia Militar e devem chegar em Palmas ainda nesta terça, 14. Na quarta, a Secretaria da Segurança Pública irá detalhar a investigação em uma coletiva de imprensa.

A Operação contou com o apoio de policiais civis dos estados do Mato Grosso, de São Paulo e do Pará, além da PM por meio do Grupamento Aéreo (GRAER).

Como ocorreu o crime

Segundo as investigações, no dia do crime, o empresário chegou em um carro e a mulher e os filhos dele estavam em outro. Ao descer do veículo para falar com a família, Nilton Alcântara foi baleado e morreu no local.

O suspeito havia fugido do local, mas câmeras de segurança registraram o momento.

Alcântara era um dos sócios e também o presidente da rede Petrolíder, uma das maiores no ramo de combustíveis no Tocantins.