Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta terça-feira, 25, um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil (PC) por estar foragido da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e violência doméstica no município de Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado.

Segundo os agentes, o suspeito estava foragido há pelo menos seis meses e, ao ser abordado, tentou fugir dos policiais, o que gerou uma perseguição pelas ruas da cidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Publica (SSP), o suspeito, que não teve a identidade revelada, é considerado perigoso, com uma ficha criminal extensa.

Uma força-tarefa estava em busca do suspeito. O carro em que ele estava foi abordado pela equipe da 6ª Delegacia de Atendimento a Mulher e Vulneráveis (6ª DEAMV) durante a manhã.

Ao ver os policiais, ele tentou escapar e a viatura o perseguiu. Na fuga, o homem acabou batendo o carro em um veículo.

A equipe recebeu reforços policiais e o suspeito foi capturado e levado para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil do município.

Segundo caso

O segundo caso ocorreu também na manhã desta terça-feira, 25. A polícia prendeu um homem de 40 anos em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, pela prática do crime de furto cometido em abril do ano passado.

O suspeito foi localizado na zona rural da cidade Paraíso do Tocantins que o procurava em virtude de uma denúncia feita por sua companheira.

De acordo com a SSP, a mulher registrou um Boletim de Ocorrência contra o suspeito por ter sofrido agressões do companheiro.

O homem confessou aos policiais a prática do furto, mas negou o de violência doméstica. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e recolhido à Unidade Prisional de Paraíso do Tocantins.