A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã deste sábado, 10, dois suspeitos após o corpo de uma possível vítima de homicídio ser encontrado na noite de sexta-feira, 9, em Alvorada, cidade situada na região sul do Estado.

De acordo com a corporação, a equipe saiu em patrulhamento em busca dos possíveis autores e na manhã deste sábado, diante de informações de câmeras de segurança da região do fato, os policiais se depararam com um homem com características semelhantes a de uma das pessoas que acompanhava a vítima.

Conforme a PM, ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e que a motivação seria em razão de uma discussão que ele teve com a vítima. Além disso, o criminoso, que tem passagem por furto, disse à equipe que um outro homem havia lhe emprestado a faca usada no crime.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por homicídio.