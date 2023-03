A Polícia Civil (PC) não conseguiu confirmar a identidade da mulher suspeita de matar e se alimentar de cães que ela recolhia pelas ruas de Araguaína. À polícia, a suspeita se identificou como Marinez Morais da Silva, de 30 anos mas sem fornecer informações sobre filiação, data de nascimento ou naturalidade.

O exame de papiloscopia criminal concluído no dia 2, não conseguiu confirmar a identidade dela. Para tentar confirmar a identidade da mulher, a perícia pesquisou os materiais coletados, em busca de compatibilidade com os padrões biográficos e biométricos em bancos de dados oficiais disponíveis no Instituto de Identificação do Tocantins ou registrados em outras Unidades da Federação.

As impressões digitais, palmares e imagem facial coletadas pelo2° Núcleo Regional de Papiloscopia não coincidiu com nenhum registro dos bancos de dados.

“Não houve êxito, até a presente data, na referida pesquisa”, anotaram os papiloscospistas Clerismar Ribeiro Dias da Silva e Lucas Moreira de Souza, que revisou o laudo.

O documento, composto por cinco laudas e ilustrado por sete imagens, também menciona que o banco biométrico é constantemente atualizado à medida que novas identificações são realizadas no Tocantins. “Logo, posteriores exames poderão apresentar resultados positivos”.

Entenda

A suspeita foi presa na Rua Maranhão, esquina com a Rua 13, Vila Nova, em um imóvel abandonado onde vivia. Segundo os militares que realizaram a prisão, a ocorrência era de maus tratos a animais, mas, no local, encontraram couro esticados, aparentemente de cães, secando ao sol em varais, além de cerca de 7 cães, que estavam com sinais de desnutrição, sem ração ou água.

A Justiça a liberou da prisão em flagrante com a medida de se apresentar no Centro de Atendimento Psicossocial. Ela.descumpriu a medida. Depois, o órgão a localizou na rua, mas ela recusou tratamento. Em seguida, a Defensoria Publica pediu a internação compulsoria da mulher. O pedido aguarda parecer ministerial é a decisão da justiça.