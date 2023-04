Informações registradas pela Polícia Militar apontam que Luã Oliveira Barroso Sampaio, 28, anos, filho do cantor e compositor Barriguinha Barroso, pode ter sido vítima de sequestro horas antes de ser morto a tiros, na noite da sexta-feira, 28, em Palmas.

Durante a tarde, militares atenderam a uma ocorrência de “possível sequestro”, próximo a uma oficina no setor Jardim Aureny III

Neste sábado, a Polícia Militar informou que “após curtas diligências e cruzamento de informações no local, obteve-se a informação, via foto, de que se tratava do mesmo indivíduo do então homicídio”.

Informações apuradas pelo JTo apontam que pelos menos dois homens encapuzados a bordo de um veículo com as mesmas características do visto na ocorrência de homicídio, Volkswagen/Gol, pararam na avenida G, divisa entre o Aureny III e Lago Sul, e abordaram duas pessoas, entre elas, Luã Sampaio.

O local da abordagem suspeita relatada ao JTo fica a aproximadamente 4km do local onde os militares encontraram o corpo de Luã.

Mais tarde, na região conhecida como Ribeirão Taquari, entre o final da avenida Theotônio Segurado na região sul e o setor Jardim Vitória, por volta das 18h, militares do 6º Batalhão de Polícia Militar, atenderam a ocorrência registrada como homicídio doloso.

No local, uma testemunha contou aos policiais que viu um veículo gol de cor branca, minutos antes de encontrar o corpo de Luã Sampaio, às margens da estrada.