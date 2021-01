Vida Urbana Polícia Militar prende suspeito de roubar e rebocar lancha na TO-040 Polícia encontrou arma de fogo escondida debaixo do banco do passageiro do veículo que levava a lancha roubada em Dianópolis

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar e rebocar uma lancha na TO-040, na direção de Novo Jardim. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 28, após uma denúncia do roubo do veículo em Dianópolis. A PM recebeu a informação que o suspeito teria fugido pela rodovia estadual e iniciou as diligências. Em determinado ponto, os policiais encontraram o veíc...