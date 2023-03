A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta Honda, na tarde desta segunda-feira, 13, no centro de Goiatins, com sinais de adulteração. O veículo era conduzido por um homem de 25 anos que que acabou conduzido para a Central de Flagrantes de Araguaína.

De acordo com os militares, a abordagem aconteceu durante patrulhamento na Avenida Souza Porto, no centro de Goiatins, quando a equipe identificou o homem com atitude suspeita. Após checarem a documentação do veículo, os policiais notaram sinais de adulteração no motor da motocicleta, realizaram a consulta no sistema e constataram que o mesmo apresentava registro de furto e roubo na cidade de São José de Ribamar (MA).

Os policiais prenderam o suspeito e o levaram para a Central de Flagrantes de Araguaína.