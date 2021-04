Vida Urbana Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Palmas e Gurupi neste fim de semana Na Capital, suspeito estava com om maconha e cocaína e R$ 166,00, já em Gurupi, o preso era empresário e tinha dois tabletes de maconha além de R$ 900,00

Nos dois últimos dias, a Polícia Militar prendeu dois homens por suspeita de tráfico de drogas em Palmas e Gurupi. Em Palmas, a ação ocorreu neste domingo, 4, com a prisão de um homem com maconha, cocaína e também armas e munições. Já em Gurupi, a ação ocorrida no último sábado, 3, deteve um proprietário de uma distribuidora de bebidas vendendo drogas. Em Palmas...