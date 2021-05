Vida Urbana Polícia Militar prende dois homens por roubarem e agredirem vítima de 59 anos em Combinado Vítima reconheceu os supostos agressores que teriam socado o homem

A Polícia Militar prendeu dois homens que invadiram uma residência e agrediram um homem, de 59 anos, e ainda roubaram a casa no centro de Combinado. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 10. Conforme a PM, a vítima compareceu a sede da PM para relatar que dois homens haviam entrado em sua casa e arrombaram a porta do seu quarto. No cômodo, o homem teria sido a...