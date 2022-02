Vida Urbana Polícia Militar e PRF desencadeiam ações das operações Carnaval 2022 no Tocantins Ações começam nesta sexta-feira e seguem até a quarta-feira, após o Carnaval

A Polícia Militar desencadeou nesta sexta-feira, 2, a Operação Carnaval 2022 no Tocantins. Serão intensificados o policiamento ostensivo para garantir a ordem pública e a paz social. As ações se estendem no final de semana e feriado prolongado de Carnaval, que segue até a quarta-feira, 2. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realiza atividades para o período. Conforme a PM, ...