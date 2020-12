Vida Urbana Polícia Militar do TO apresenta projeto para Cavalaria e Pelotão Turístico Evento nesta terça-feira, 8, contou com a presença do governador Mauro Carlesse (DEM)

Na manhã desta terça-feira, 8, o Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa, apresentou ao governador Mauro Carlesse (DEM), um projeto de policiamento com duas novas modalidades: Polícia Montada e Pelotão Turístico. A cerimônia no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), contou com a presença do comandante Geral da P...