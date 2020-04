Após a circulação, em redes sociais, de uma nota sobre um suposto caso de Covid-19 em um policial militar de Talismã após estar a serviço em Figueirópolis, a Polícia Militar (PM) informou que o caso é falto. “Tal fato é inverídico. Não há confirmação de novos casos de Covid-19 na PMTO, além do já anunciado em nota anterior por esta instituição”, disse em nota a corporação.

Conforme a PM, até o último boletim não há registro de casos suspeitos em policiais militares na cidade. A força policial lembra ainda que, desde o início da pandemia, tem realizado os procedimentos para garantir a segurança dos policiais através do plano de contingência, que autoriza militares em grupos de risco e aqueles essenciais ao serviço administrativo trabalharem em home office.

Além disso, a PM remanejou alguns PMs do administrativo para flexibilizar as escalas e atuarem nas fiscalizações. Foram distribuídas 7 mil máscaras, 4000 litros de álcool em gel, produtos para limpeza e assepsia das viaturas e equipamentos de trabalho e foi feita ampla campanha educativa. A PM conta com serviço de saúde, social e psicológico que atende todos os policiais.

Cariri

Conforme a PM, um policial militar de 42 anos, morador de Cariri do Tocantins, foi diagnosticado com Covid-19 no último sábado, 11. Ele atua na em Figueirópolis. Devido a confirmação, o paciente está isolado em casa e sendo acompanhado pela equipe médica e serviço social do 4º Batalhão da PM de Gurupi. Além disso, seis policiais do destacamento estão em isolamento domiciliar e está sendo realizada a desinfecção do destacamento, viatura, armamentos e equipamentos.