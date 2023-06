Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar durante um patrulhamento realizado no setor Taquari, região sul da Capital, avistaram um suspeito com uma moto Bros 160 de cor branca, sem placa e com uma mochila nas costas. Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito conduziu o veículo e realizou uma fuga em alta velocidade, na noite de terça-feira, 13.

Conforme o relatório da Polícia Militar, os agentes realizaram o acompanhamento da fuga e ao suspeito se aproximar da entrada de uma residência perdeu o controle do veículo e caiu, logo em seguida se desfez da mochila e fugiu a pé, e saltando vários muros de outras residências.

Diante da movimentação em frente à residência, uma adolescente de 16 anos saiu do interior da casa e afirmou que a moto e a mochila pertenciam ao seu esposo. Os militares revistaram a mochila, encontraram algumas porções de drogas e identificaram que o veículo era roubado.

Ainda segundo a Polícia Militar, a menor informou que dentro da residência havia mais porções de drogas, em que estavam guardadas dentro de duas malas 20 tabletes de maconha, de 25 quilos, e dois tabletes de cocaína de 1,5 quilos, uma balança de precisão, blocos de anotações e controle financeiro.

A Polícia Militar conduziu a menor para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos, avaliados em R$ 150 mil. O suspeito que fugiu da abordagem, ainda não foi localizado.