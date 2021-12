Vida Urbana Polícia Militar Ambiental e Naturatins apreendem cerca de 150 quilos de pescados no norte do Estado Segundo os órgãos ambientais, pescar neste período é crime, com pena prevista de detenção de um a três anos, além de multa que varia de R$ 700 a R$ 100.000

Em mais uma etapa da Operação Piracema, realizada neste final de semana, a Polícia Militar do Tocantins, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em conjunto com o Instituto Natureza do Estado do Tocantins (Naturatins), recolheu aproximadamente 10.000 metros de redes de pescas e 150 quilos de pescados diversos. A operação foi realizada nos rios T...