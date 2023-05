Nas buscas por pelo menos três suspeitos de integrarem grupo que atacou cidade em Mato Grosso e que se escondem no Tocantins, policiais da Operação Canguçu encontraram espigas milho e sapatos velhos. Os itens teriam sido deixados pelos criminosos na região de Pium, nas proximidades do povoado Café da Roça.

Os itens foram encontrados na sexta-feira, 5, e a Polícia Militar (PM) acredita que os suspeitos estão se alimentando com o milho que pegam em plantações da região. Também foi encontrado sal com ureia, que serve para suplementação na alimentação de bovinos.

A Operação entrou no 26º dia neste sábado, 6. Mais de 350 policiais civis e militares do Tocantins, Pará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais fazem parte das equipes, que ainda conta com drones, helicópteros e cães treinados para buscas.

Até o momento 15 pessoas morreram durante trocas de tiros nos confrontos. Do total, 14 corpos foram identificados e entregues às famílias e um está no IML de Araguaína aguardando identificação. Além disso, dois suspeitos foram presos no cerco policial.

A Polícia Civil não divulgou a identificação dos suspeitos mortos. A maioria dos criminosos é do estado de São Paulo, mas também há integrantes do Maranhão, Pernambuco, Goiás e Pará. De acordo com as forças de segurança, os criminosos estavam escondidos na mata e usavam nos pés sacos de fibras sintéticas como estratégia para andar pela mata sem deixar rastros.

Segundo a PM, as buscas vão continuar na região dos municípios de Pium, Marianópolis, Caseara e região até que todos os suspeitos sejam localizados.

Operação Canguçu

As buscas no Tocantins começaram no dia 10 de abril, depois que os criminosos fugiram do Mato Grosso e entraram no estado usando embarcações e navegando pelos rios Araguaia e Javaés. Eles até tentaram afundar barcos para despistar as equipes policiais.

Os confrontos voltaram a se intensificar durante o último fim de semana até terça-feira, 2, quando os criminosos se aproximarem da zona urbana de Marianópolis. Áudios divulgados nas redes sociais mostram o medo dos moradores.

As equipes que fazem parte da Operação Canguçu percorrem uma área de 4,6 mil km, em quatro cidades.

Um verdadeiro arsenal de guerra foi apreendido durante a operação. Entre as apreensões estão armamento de grosso calibre, milhares de munições, coletes à prova de bala, coturnos e outros materiais. Até um fuzil que pertence à Polícia Militar de São Paulo foi encontrado em poder dos bandidos.