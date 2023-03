Vida Urbana Polícia investiga suposta matança de gatos dentro de condomínio de luxo em Palmas Inquérito aberto a pedido do Ministério Público se baseia em relatos de testemunhas do Mirante do Lago sobre animais mortos a tiros de chumbinho, envenenamento e pauladas

A Polícia Civil abriu um inquérito criminal para investigar a morte de gatos dentro do Mirante do Lago, um condomínio de alto padrão localizado na região sul de Palmas. No ano passado houve relatos semelhantes, inclusive com divulgação na imprensa. O procedimento foi aberto na segunda-feira, 6, pela Delegacia Especializada na Repressão à Crimes Contra o Meio Ambien...