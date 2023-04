A Polícia Civil (PC) investiga uma quadrilha especializada em furtos e roubos de barcos e motores no extremo norte do estado e conseguiu chegar até uma suspeita de receptação em Imperatriz (MA), nesta sexta-feira, 14.

Numa ação integrada de combate à criminalidade, as polícias do Tocantins e do Maranhão recuperaram um motor de popa, que havia sido furtado na cidade tocantinense de Praia Norte, na região do Bico do Papagaio, no último mês de março.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motor estava em poder de uma mulher de 33 anos, no bairro Caema, da cidade de Imperatriz (MA). A polícia chegou até a mulher quando perceberam um motor, da marca Honda, de cor branca, idêntico ao furtado, à venda em uma página de negócios na internet.

À autoridade policial, na Central de Flagrantes de Imperatriz (MA), a mulher disse que havia comprado o motor de uma pessoa desconhecida ainda no mês de março, pela quantia de R$ 700,00, mas que não fazia ideia de que se tratava de um produto furtado. Ela disse ainda que tinha a intenção de comercializar o motor pela quantia de R$ 1,5 mil.

Por meio da assessoria, a delegada Daniela Caldas ressaltou que as investigações terão continuidade para que a Polícia Civil possa desarticular a quadrilha que atua na região do extremo norte do Tocantins, no Bico do Papagaio.