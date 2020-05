Vida Urbana Polícia investiga incêndio de micro-ônibus durante a madrugada em Arapoema Câmeras registraram que um homem pulou do local onde estava estacionado o veículo e cometeu o crime

Um indivíduo ateou fogo em um micro-ônibus utilizado no transporte escolar do município de Arapoema na madrugada de ontem. Ele estava estacionado na área de uma unidade de saúde da cidade. As informações são do G1Tocantins. Segundo a Polícia Civil, as câmeras registraram que um homem pulou o muro da unidade com um galão de combustível. O homem jogou o produto no ...