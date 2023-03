Vida Urbana Polícia investiga entregador de comida que tentou beijar e aliciar menor que recebia sanduíche Entregador é investigado por aliciar e assediar menor para ato libidinoso

Um entregador de comida de aplicativo está na mira da Polícia Civil desde o dia 17 de fevereiro. Ele é investigado em um inquérito por tentativa de aliciar e assediar uma adolescente de 14 anos para praticar ato libidinoso com ela, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso tramita sob segredo de Justiça. De acordo com as informações polici...