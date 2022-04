Vida Urbana Polícia investiga dois assassinatos em praça de Porto Nacional e em distribuidora de Divinópolis Em Porto Nacional, homem foi esfaqueado e suspeito consegui fugir e em Divinópolis, vítima foi morta com seis disparo e dupla suspeita acabou presa horas depois

A Polícia Civil investiga dois assassinatos ocorridos no final de semana em uma praça de Porto Nacional e no banheiro de distribuidora de bebidas em Divinópolis. Os dois crimes ocorrerem no último sábado, 9, e as duas vítimas eram homens, ambos de 33 anos. Em Porto Nacional, conforme o Boletim da Polícia Militar (PM), um homem, de 28 anos, teria esfaqueado outro ...