Vida Urbana Polícia investiga caso de cadeirante morto a tiros após ter residência invadida por grupo armado Crime ocorreu no Aureny IV e Divisão de Homicídios suspeita de possível participação de facção criminosa

Um cadeirante de 21 anos morreu após ser baleado dentro de casa no Jardim Aureny IV em Palmas, conforme as informações da Polícia Militar e da Polícia Civil. O crime ocorreu por nesta terça-feira, 14, por volta das 19 horas, e Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa já investiga o caso com hipótese de participação de facção criminosa. Conforme o boletim da PM,...