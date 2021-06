Vida Urbana Polícia indicia suspeito de matar mulher em festa e alvejar homem por disputa no tráfico de drogas Segundo a Polícia Civil, indivíduo de 27 anos, que já está preso na CPP de Palmas, seria um dos líderes de uma facção criminosa que atua na cidade de Taguatinga e região

No município de Taguatinga, distante 458 km de Palmas, dois homicídios e uma tentativa de homicídio que ocorreram entre outubro e novembro de 2020 resultaram no indiciamento de um homem de 27 anos, suspeito de ter cometido os crimes. De acordo com a Polícia Civil, os três inquéritos foram concluídos nesta segunda-feira, 28, pela 103ª Delegacia de Taguatinga, que du...