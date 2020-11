Vida Urbana Polícia indicia motorista que atropelou casal e matou noiva próximo ao Atacadão No dia do acidente, o choque de um Corsa com a moto arremessou o noivo, que só voltou à consciência dias depois, e arrastou a noiva por 135 metros

O delegado Márcio Girotto Vilela, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Trânsito, indiciou nesta quinta-feira, 19, Mariano Alves Rodrigues, 43 anos, por homicídio culposo e lesão corporal culposa, qualificadas pela ausência de socorro e evasão do local, de um acidente de trânsito no dia 27 de setembro deste ano. Segundo o relatório final do ...