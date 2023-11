Vida Urbana Polícia indicia lavrador pela morte de Oscar Júnior, filho do vereador de Lajeado, em um balneário Homem é identificado como Rafael Rodrigues, de 24 anos. Delegado Fabricio Costa encaminhou relatório final também à Corregedoria da Polícia Militar para apurar agressão policial na prisão do suspeito

O delegado de polícia Fabricio Piassi Costa, da 77ª Delegacia de Polícia de Lagoa do Tocantins, indiciou na quinta-feira, 2 de novembro, o lavrador identificado como Rafael Alves Rodrigues, de 24 anos pela morte a facadas do agricultor Oscar Alves de Gouveia Júnior, de 24 anos, em um balneário na cidade de Lagoa do Tocantins, leste do Tocantins, no domingo, 22 de outubro. O...