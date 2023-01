Vida Urbana Polícia indicia dono de agência de turismo por estelionato em passagens aéreas para o Egito Empresário Gleber Miler teria recebido R$ 60,5 mil por passagens para a cliente, marido e filhos, mas os bilhtes não foram compradas pela agência, segundo a Polícia Civil. Ele nega o crime e diz não ter sido notificado do indiciamento

A Polícia Civil indiciou nesta quinta-feira, 5, o empresário Gleber Miler Silva Rocha Ferreira, 42 anos, por estelionato na venda de passagens aéreas para uma funcionária pública no valor de R$ 60 mil no ano passado. A conclusão dos investigadores é que o empresário “agiu de má-fé” com uma consumidora que fez pagamentos à empresa dele, a GM Turismo, ao longo dos me...