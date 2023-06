Vida Urbana Polícia indicia dois pela morte do empresário Nilton Alcântara e aponta suposto mandante no México Relatório traz diálogos de investigados apontando que do valor acertado de R$ 200 mil, apenas R$ 7 mil teriam sido quitados por um suposto mandante que mora no México

O delegado Eduardo Cesar de Menezes Dias Ribeiro, da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, 1ª DHPP, finalizou no dia 2 de junho, o inquérito policial que investiga a morte do empresário Nilton Alcântara Neves no dia 25 de janeiro de 2022, por volta da 19h10, e indiciou Eder Pereira da Silva, 41 anos, apontado como o autor dos tiros contra o empresário e...