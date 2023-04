Tocantinense de Sítio Novo, onde nasceu no dia 3 de junho de 1990, e radicado em Belém do Pará, Pedro Eduardo Carbonelli Lins, 32 anos, é um dos suspeitos mortos em confronto com os policiais da Operação Canguçu, identificados pela Polícia Civil do Tocantins.

As informações são de registros da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP) com base em documentação encontrada com os suspeitos.

Os quatro suspeitos morreram em confronto na Fazenda Vale verde, na terça-feira, 18. De acordo com a Polícia Militar, a intensa troca de tiros ocorreu por volta das 17h.

Os outros dois identificados são Célio Carlos Monteiro, de 62, radicado em São Paulo, e Julimar Viana de Deus, 35, de Imperatriz (MA).

A identificação ocorreu depois que agentes do Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso, Porto Nacional e Palmas, recolherem os corpos nas primeiras horas desta quarta-feira, 19.

Outros dois confrontos ocorreram nesta quarta, 19, de acordo com a Polícia Militar do Tocantins. Ainda não foram divulgadas informações se há novos feridos.

Esta matéria está em atualização.