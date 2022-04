Vida Urbana Polícia identifica três adolescentes suspeitos de causar danos a placas de sinalização Placas de sinalização foram danificadas no final de semana e suspeitos foram identificados em menos de 24 horas

A Polícia Civil apreendeu três adolescentes suspeitos de causar danos a placas de sinalização em Formoso do Araguaia. O caso ocorreu no domingo, 10, e os menores foram identificados menos de 24 horas depois do caso, nesta segunda-feira, 11. Conforme a Polícia Civil, várias placas de sinalização foram encontradas espalhadas pelas ruas do setor Jardim Planal...