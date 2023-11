Redação Jornal do Tocantins

Uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 17, prendeu o suspeito de ser o principal articulador de fraudes no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) no Tocantins.

Segundo a corporação, no cumprimento do mandado de prisão e de apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal e tinham como alvo um homem condenação por roubo que estava em liberdade com uso tornozeleira eletrônica.

Conforme a corporação, a ação tem o nome de “Operação Garantia” e teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa em junho deste ano ao tentar sacar valores do FGTS em bancos usando documentos falsos.

Os investigadores afirmam que o homem preso é o responsável por aliciar pessoas para que se passem por trabalhadores com direito a saques indevidos do FGTS.

A prática é tipificada como estelionato majorado, falsificação de documento, uso de documento falso e associação criminosa.

“O objetivo da Operação Garantia é, além de tirar de circulação o principal articulador do esquema criminoso, identificar outros coautores e partícipes do esquema criminoso de confecções de documentos falsos e de saques indevidos de FGTS”, divulgou a Polícia Federal.