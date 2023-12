Redação Jornal do Tocantins

Um homem acabou preso em flagrante por policiais federais na segunda-feira, 18, em Araguaína, norte do Tocantins, com R$ 5 mil reais em notas falsas. As informações são da Polícia Federal.

Segundo o órgão, o homem encomendou as notas. Ao ser preso, os policiais encontraram 35 notas de R$ 100,00, 27 cédulas de R$ 50,00 e 1 cédula de R$ 200,00.

Ele foi levado à sede da Polícia Federal e acabou indiciado. Em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A PF informou que o crime de adquirir ou colocar em circulação cédulas falsas “tem previsão de pena de 3 a 12 anos de reclusão”.