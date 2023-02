A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira 28, a “Operação Kukuanaland” e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO) e Santos (SP)para identificar e desarticular organização criminosa dedicada a extração ilegal de ouro, comercialização, exportação e lavagem do dinheiro, extraídos de reservas indígenas e unidades de conservação federal.

Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Subseção Judiciária de Gurupi/TO.

Segundo a PF, que na posse de uma Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), localizada em Natividade (TO), o grupo emitia notas fiscais falsas da venda do ouro, “acobertando assim a extração em terras indígenas e de garimpos ilegais em outros estados”.

De acordo com a PF, a investigação confirmou que na permissão indicada não houve a lavra da quantidade de ouro declarada e identificou a “lavagem” de ouro retirado de forma ilegal em mais de R$ 130 milhões, ou 300 kg de ouro puro.

O órgão informou que toda a apreensão será analisada para identificar as pessoas que praticam a extração e o comércio ilegal de ouro e que o trabalho se concentrará na recuperação do prejuízo aos cofres públicos.

Os envolvidos poderão responder por usurpação, pesquisa/lavra/extração de recursos minerais sem autorização/permissão/concessão ou licença, lavagem de capital, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas podem chegar a vinte e nove anos de prisão.

O nome da operação “KUKUANALAND”, faz alusão às terras do povo KUKUANA do livro As Minas do Rei Salomão, onde foi encontrado o caminho para as minas do Rei e também fazendo referência às minas investigadas na ação.