Vida Urbana Polícia Federal investiga superfaturamento em licitação do Inep Ação mira contratação de empresa para realizar o Enem

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Bancarrota, decorrente de investigação realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), que também participa das buscas. A ação investiga licitação para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2010 a 2018. De acordo com a CGU, uma auditoria realizada em 2019 revelo...