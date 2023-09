A Polícia Federal (PF) deflagrou a “Operação Mittentis”, nesta terça-feira, 5, e cumpriu 22 mandados de busca e apreensão, em 20 estados do país. No Tocantins, a ação alcançou alvos nos municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, no sudoeste tocantinense. Os policiais federais investigam um esquema de falsificação e comercialização de moedas falsas..

As ordens judiciais são da 4ª Vara da Justiça Federal da Seccional do Tocantins, sediada em Palmas.

Segundo a PF, a polícia investiga os vendedores e falsificadores das notas falsas, além de outros possíveis envolvidos.

Conforme a polícia, os suspeitos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de falsificação de moeda, introdução de moeda falsa em circulação e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal batizou a operação de “Mittentis”, palavra em latim que significa remetente em portugês e justificou a escolha por ser uma referência ao modo de agir dos suspeitos. Os investigados vendiam e remetiam o dinheiro falso pelos correios aos compradores.