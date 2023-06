A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de ser um dos maiores desmatadores da Terra Indígena Xerente. A ação ocorreu durante a “Operação Ouroboros” em Guaraí, nesta quinta-feira, 15.

Segundo a PF, o homem cooptava indígenas para que “consentissem com o desmatamento, adquirindo a madeira extraída e revendendo o produto de origem ilegal a receptadores da região de Pedro Afonso e Guaraí”.

Diversas testemunhas apontaram o suspeito por ser o responsável em desmatar, financiar, comprar e vender madeira retirada na Terra Indígena Xerente. De acordo com a PF, a prática acontece há alguns anos e com ajuda de terceiros.

As buscas realizadas na casa do suspeito tem como objetivo comprovar os fatos e identificar envolvidos com crimes de extração, receptação e comércio ilegal de madeira.

Caso comprovado, o suspeito pode responder pelos crimes previstos nos artigos 38 e 50-A da Lei 9.605/98, de crimes e infrações ambientais e as penas podem chegar a sete anos de prisão.

O território Xerente é composto pelas Terras Indígenas Xerente e Funil, localizadas no cerrado do Tocantins, no lado leste do rio Tocantins, a 70 km de Palmas.

A operação

Ouroboros é a representação gráfica de um dragão, em forma circular, engolindo a própria cauda. O codinome da operação é uma referência às consequências que o homem pode sofrer a partir da degradação da natureza provocada por sua atuação ilegal.