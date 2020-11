Vida Urbana Polícia Federal faz buscas e apreensões contra grupo suspeito de fraudar licitações no Tocantins Operação “Exprobo” envolve 50 policiais e 18 mandados em Palmas, Lagoa do Tocantins, Santa Maria, Augustinópolis, São Miguel e Imperatriz, no Maranhão; apuração aponta desvios de recursos entre 2017 e 2019

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 25 a Operação “Exprobo” com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por realizar fraudes em procedimentos licitatórios, atos de corrupção e desvio de recursos públicos no Estado do Tocantins. Aproximadamente 50 Policiais Federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão expedidos pe...