Vida Urbana Polícia Federal do Tocantins promove campanha de arrecadação de mantimentos e doação de sangue Cestas básicas, materiais de limpeza e de higiene pessoal serão destinados a famílias carentes e idosos em situação de risco; servidores também convidam população a doar sangue durante pandemia

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins (PF-TO) convida toda população a colaborar com suas campanhas de doação de sangue e arrecadação de mantimentos para famílias carentes, iniciadas na última quinta-feira, 26. Ao longo do período de pandemia, as unidades da PF em Palmas e Araguaína estarão disponíveis para recebimento de doações de cestas básica...