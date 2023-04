A Polícia Federal faz nesta quarta-feira (26) uma operação contra o tráfico internacional de drogas. São 195 ordens judiciais, sendo 28 mandados de prisão preventiva e 59 ordens de busca e apreensão em 14 estados, além de sequestro de bens. A operação é chamada de Rota Caipira.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou a apreensão de 16 aeronaves, sequestro de três propriedades rurais e bloqueio de valores que podem totalizar R$ 300 milhões. Os mandados foram expedidos pela 1º Vara Federal de Araguaína.

A investigação apura o tráfico internacional, por meio de aeronaves, de cocaína produzida na Bolívia, Peru e Colômbia com destino a estados brasileiros. Um dos mandados é cumprido em uma concessionária de veículos em Araguaína, no norte do Tocantins.

Segundo a Polícia Federa essa investigação começou em novembro de 2020, com uma troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Pará, após a apreensão de 815 kg de cocaína em Tucumã (PA) pela Polícia Militar.

A Polícia Federal em Araguaína descobriu que a organização criminosa adquiria cocaína fora do país e realizava o transporte através de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. A princípio, o destino final dos carregamentos eram as capitais nordestinas, como São Luís (MA), Teresina (PI) e Fortaleza (CE).

A polícia não descarta que a droga também tenha sido enviada para países da Europa, mas isso ainda é investigado.

Além da Polícia Federal, a operação conta com apoio da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e das polícias militares do Tocantins, Maranhão e Piauí.

Os investigados vão responder pelos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional, lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa, dentre outros crimes.