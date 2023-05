Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta terça-feira, 9, a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão no município de Novo Acordo, região leste do Estado, expedido pela 4ª Vara Federal de Palmas, durante a operação “Longo Alcance IV”, que tem como objetivo aprofundar investigação relacionada ao cometimento do crime de armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual envolvendo criança ou adolescente.

De acordo com a PF, o Inquérito Policial foi instaurado na Superintendência Regional de Polícia Federal no Tocantins no ano de 2022, a partir de notícia de fato recebida por meio de cooperação internacional.

O suspeito poderá ser indiciado e responder pelos crimes de armazenamento e distribuição de vídeos contendo sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme previsto nos artigos 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, das quais as penas previstas, somadas, podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência ao elevado potencial de distribuição de material digital dessa natureza, às graves consequências físicas e psicológicas que crimes como esses causam às vítimas ao longo da vida, desde a infância ou juventude.

O codinome da operação também faz alusão à capacidade da Polícia Judiciária da União de esclarecer fatos e identificar os envolvidos durante a fase de investigação criminal.