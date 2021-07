Vida Urbana Polícia fecha festa com quase 500 pessoas e show da dupla Matheus e Kauan em São Paulo Quatro pessoas identificadas como as responsáveis pelo evento foram autuadas por infringirem medida sanitária preventiva

Na madrugada deste domingo (11), a Polícia Civil flagrou duas festas clandestinas na cidade de São Paulo com cerca de 900 pessoas aglomeradas. Uma no Jardins, zona oeste, e outra, na Cidade Ademar, zona sul. Na primeira ocorrência, agentes do 78º Distrito Policial (Jardins), chegaram em um imóvel residencial, no Jardim América, e flagraram mais de 486 pessoas, a maio...