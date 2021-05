Vida Urbana Polícia faz operação na zona norte do Rio; passageiros são baleados no metrô Operação "Exceptis" foi deflagrada a partir de denúncias de que criminosos estariam expulsando moradores de suas casas

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (6) uma operação contra a organização criminosa de traficantes que atua na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Durante a ação, um policial morreu após ser baleado na cabeça. Na estação de trem do metrô de Triagem, ao menos dois passageiros foram baleados. A comunidade fica próxima à linha férrea dos trens. Há confro...