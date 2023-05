Com 18 mortos e cinco presos, um total de 23 suspeitos identificados – confira a relação no final da matéria - de envolvimento na tentativa de assalto aos cofres da transportadora Brinks, em Confresa (MT), a Operação Canguçu encontrou mais um suspeito na tarde de domingo. Houve confronto, mas o suspeito fugiu para a mata e deixou vários vestígios.

Policiais patrulhavam a região entre os municípios de Caseara e Marianópolis, quando avistaram o suspeito, mas na aproximação, o suspeito atirou e fugiu para a mata.

No local onde o suspeito entrou na mata, a polícia encontrou mais de 300 munições de fuzis e pistolas, além de 3 granadas, capacetes balísticos, coletes e canivete. Os policiais localizaram ainda um saco de estopa com diversas vestimentas pessoais. Até a publicação da matéria ele não havia sido localizado.

Em 35 dias de ação dos cerca de 350 policiais militares e civis do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais, desde o dia 10 de abril, um dia após a tentativa frustrada de assalto a uma caixa-forte da transportadora de valores Brinks no estado vizinho, a operação matou 18 suspeitos de integrar a quadrilha e prendeu mais cinco supostos envolvidos.

Dois presos estavam no cerco policial dentro do Estado do Tocantins, e mais dois suspeitos foram pegos em Redenção (PA). Uma outra prisão ocorreu em Araguaína, norte do Tocantins, do pernambucano Nelsivan Jovan de Araujo, de 30 anos, apontado como o principal articulador do apoio logístico ao grupo.

A operação apreendeu diversas armas, incluindo dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

Confira a lista do material abandonado pelo suspeito:

- 207 munições longas para fuzil intactas calibre 762 da marca CBC

- 102 munições curtas para fuzil intactas calibre 762 da marca CBC

- 15 munições de calibre 9 MM intactas da marca CBC

- 10 carregadores para fuzis calibre 762

- 5 placas balísticas

- 3 granadas

- 3 embornais (mini bolsas)

- 3 capacetes balísticos

- 2 capas de coletes na cor verde exército

- 1 canivete da cor prata e marca JR

- 1 relógio Emporio Armani de cor prata

- 1 saco de estopa com roupas