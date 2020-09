Vida Urbana Polícia encontra drogas escondidas em colchão e prende uma mulher por tráfico em Guaraí Ao ver ação da polícia na cidade, suspeita tentou fugir, mas foi presa

Agentes da 5ª Divisão Especializada no Combate ao Crime Organizado (5ª DEIC) de Guaraí prenderam uma mulher de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação, divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Polícia Civil, ocorreu no final da tarde do último sábado, 19, e se acordo com Adriano Carrasco, a investigação era focada em uma sequência de furtos praticados na cidade n...