Vida Urbana Polícia encontra crianças em casa insalubre ao procurar adolescente desaparecida em Palmas

Durante buscas por uma adolescente de 14 anos que desapareceu na sexta-feira, 16, ao sair para a escola, policiais militares encontraram quatro crianças e uma adolescente vivendo em uma casa insalubre no setor Sonho Meu, região norte de Palmas, na noite de sábado, 17. As crianças estão com idades de um, dois, oito e 12 anos e a adolescente 16 anos, segundo os registros p...