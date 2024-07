Vida Urbana Polícia encontra cerca de 20 kg de cocaína escondidos em ônibus na BR-153 Durante a fiscalização do compartimento de bagagens, foram encontradas duas caixas envoltas com fita adesiva com o material

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 20 kg de cocaína no município de Paraíso do Tocantins, região centro-leste do estado. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (3) por volta das 11 horas, no km 499 da BR-153. Segundo informações da PRF, a apreensão aconteceu quando uma equipe deu ordem de parada a um ônibus rodoviário....