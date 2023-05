Redação Jornal do Tocantins

Dois homens, um de 21 e o outro de 23 anos, suspeitos de praticar tráfico de drogas no setor Aeroporto, em Guaraí, região noroeste do Estado, foram presos na noite de segunda-feira, 22, após a polícia abordar um casal em uma motocicleta que apresentava adulteração no sistema de descarga.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante busca pessoal a equipe encontrou 17 gramas de maconha na mochila do condutor.

Ao ser questionado sobre a procedência do entorpecente, os militares informaram que o suspeito afirmou ter recebido um valor de 50,00 reais via pix para fazer a compra do produto para um terceiro.

A equipe localizou o segundo suspeito localizado e confirmou a versão dos fatos.

Os dois suspeitos junto com a motocicleta foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Guaraí.