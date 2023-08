Foram encerradas no sábado, 5, as buscas por uma idosa de 69 anos, que desapareceu na zona rural de São Miguel do Tocantins, região extremo norte do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), a procura teve início no dia 26 de julho, quando a filha da idosa registrou o boletim de desaparecimento da mãe.

A mulher contou à polícia que a idosa atende pelo nome de Ana, e teria saído de casa para ir à residência de um vizinho, que ficava distante cerca de 1 km da casa onde moravam. Mas a idosa não chegou ao local.

A operação de busca contou com apoio do efetivo da 16ª Delegacia de Polícia Civil de São Miguel, delegacias de Polícia Civil da região; Corpo de Bombeiros de Araguatins e de Palmas com o apoio de cão farejador; Centro Tático Aéreo de Imperatriz (MA), que disponibilizou uma aeronave para sobrevoo na região de mata, além da família da própria idosa.

O delegado Inací Antônio Bandeira Júnior, titular da 16ª DP de São Miguel, destacou por meio da assessoria que, apesar do fim das buscas, a investigação sobre o desaparecimento continua.

"A Polícia Civil se solidariza com a família da idosa nesse momento, mas reforça que todas as possibilidades de busca foram utilizadas, inclusive com o apoio do helicóptero do CTA do Maranhão e apoio do cão farejador. E reiteramos que apesar do fim das buscas, a investigação continua".

A PC ressalta que informações que possam ajudar na localização da idosa podem ser repassadas pelo telefone (63) 3447-1300 ou pessoalmente na 16ª Delegacia de São Miguel.