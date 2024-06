Vida Urbana Polícia divulga nome e foto de suspeito procurado por estupro em Xambioá A Secretaria da Segurança Pública pede ajuda para localizar Márcio Pereira da Silva, de 30 anos. O crime aconteceu no dia 4 de maio no centro da cidade

Com mandado de prisão em aberto, Márcio Pereira da Silva, de 30 anos, suspeito de estuprar uma mulher em Xambioá, região norte do estado, é procurado pela Polícia Civil do Tocantins (PCTO). As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta sexta-feira (22). Conforme a secretária, imagens de circuito de câmeras de seguranç...